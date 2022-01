Nassif cobra autocrítica de Gabeira por apoiar o golpe e colaborar com a ascensão do bolsonarismo

Apoie o 247

247 - O jornalista Luis Nassif, editor do Jornal GGN, criticou duramente o artigo do jornalista Fernando Gabeira no jornal O Globo desta segunda-feira (3) que, segundo ele, “pretende explicar as causas da ascensão de Bolsonaro, sem a menor autocrítica sobre seu papel na ascensão do bolsonarismo”.

“Gabeira foi um dos vitoriosos na campanha do impeachment. Para reforçar seu argumento, recorre à malandragem dos falsos paralelismos. Até o Iluminismo foi interpretado como um complô, assim como a Revolução Francesa e a Independência Americana. Maçons, cavaleiros templários, diferentes vilões desfilaram pela História”, ressalta Nassif.

“Para questionar a ‘teoria conspiratória”’, Gabeira deveria encontrar uma explicação para episódios conhecidos, invocados pelos adeptos da conspiração, em vez dessa generalização de “nossos erros”. Deveria proceder a uma autocrítica sincera: o jornalismo de ódio que gerou a Lava Jato e criminalizou a política; o golpe do impeachment, que destruiu o precário equilíbrio institucional da Constituinte; a subordinação clara da Lava Jato ao Departamento de Justiça dos EUA. Que tal uma boa explicação para a manchete do seu jornal; a imposição da Ponte para o Futuro no golpe. Seria conveniente Gabeira encontrar uma explicação para a manchete abaixo. Poderia também, apresentar uma boa explicação para a ida de seu correligionário Aloysio Nunes aos Estados Unidos, para conversas com “autoridades governamentais” assim que se consumou o golpe do impeachment.Que autoridades? Que conversas foram essas?”, questiona o editor do GGN.

“O golpe e a demonização da política foram fatores essenciais para a ascensão de Bolsonaro”, observa Nassif que também cobra que Gabeira explique “seu papel na polarização e no discurso de ódio que alimentaram o bolsonarismo. Ou na imprudência de se colocar na linha de frente para estimular as massas, crente de que, dali para frente, elas continuariam obedientes aos golpistas.Ou explicar as esperanças que tinha em Bolsonaro. E se teria algo a ver com os negócios da privatização, com o fim da Petrobras e outras bandeiras tão caras aos EUA”.

