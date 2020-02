Nassif: crítica de Bolsonaro à burocratização de importação de jet-skis é mais um ataque à Receita Federal

247 - O jornalista Luis Nassif, no GGN, destrinchou os motivos pelos quais Jair Bolsonaro criticou à burocratização de importação de jet-skis durante viagem à Índia. Para ele, é mais um episódio na série de ataques à Receita Federal.

"Quem Bolsonaro pretendeu defender ao criticar por duas vezes os fiscais da Receita Federal? A primeira vez foi quando tentou mudar a direção da Receita no porto de Itaguaí, porta de entrada do contrabando de armas. A segunda, agora, na China, com sua extravagante preocupação com as importações de jet-sky", questionou o jornalista.

Nassif lembrou da tentativa de Bolsonaro de interferir na fiscalização no Porto de Itaguai, "porta de entrada do contrabando", quando tentou substituir um auditor por outro e, assim, conseguir substituir também, além do delegado da alfândega de Itaguaí, a chefia da Delegacia da Receita da Barra da Tijuca e o superintendente da Receita da 7a Região Fiscal.

"Os ataques à Receita em Itaguaí se deveram ao incômodo que uma fiscalização séria causou no desembaraço de mercadorias. Assim como essa extemporânea preocupação com importações de jet sky", explicou Nassif.

O jornalista avalia que os ataques à Receita Federal são parte de uma blindagem promovida por Bolsonaro àqueles que estão em seu entorno.