247 - O jornalista Luís Nassif analisou nesta quinta-feira, 5, o contexto por trás do fracasso do PIB de 2019, que teve o menor crescimento dos últimos três anos, de apenas 1,1%.

Para o jornalista, dificilmente as expectativas empresariais resistirão ao anúncio de um PIB de 1,1%. "Por outro lado, há um acirramento cada vez maior na opinião pública, com a falta de expectativas econômicas e as provocações permanentes de Bolsonaro, além do estímulo à rebelião das PMs. Do lado da população, abandono das famílias no Bolsa Família, nas filhas da Previdência, na uberização", escreve Nassif no Jornal GGN.

"Os próximos meses serão emocionantes e quem tiver certeza sobre o que ocorrerá, estará mentindo. O país enfrentará momentos decisivos tendo na presidência uma pessoa violenta, acuada e ligada às milicias privadas e públicas", acrescenta.