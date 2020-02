Nassif diz que Bolsonaro negocia com cassinos para colocar Brasil no centro da contravenção internacional

É uma escalada, que se não for interrompida, colocará o Brasil no centro dos grandes negócios da contravenção, diz o jornalista Luis Nassif edit

Trecho da coluna de Luis Nassif, no GGN – O governo Bolsonaro vem desarmando, uma a uma, as restrições regulatórias em todos os campos de atuação das milícias e das máfias internacionais. Todas suas intervenções econômicas visam atender interesses de negócio de seu entorno. A legalização dos cassinos é apenas o último passo nessa escalada de parcerias com o submundo empresarial.

É uma escalada, que se não for interrompida, colocará o Brasil no centro dos grandes negócios da contravenção.

