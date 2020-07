Nassif: o ciclo da Lava Jato está chegando ao fim

O jornalista Luis Nassif aponta um declínio da Operação Lava Jato dentro e fora do País. "No Brasil, criou vários mitos de pés de barro", afirma. "Na Suíça o ciclo também chega ao fim, com as investigações sobre o Procurador Geral Michael Lauber", complementa edit

247 - "O ciclo da Lava Jato está a caminho do fim. Em dois países, a operação promoveu procuradores e lhes conferiu um poder quase absoluto – sustentado na opinião pública", escreve o jornalista Luis Nassif em análise publicada no Jornal GGN. "No Brasil, criou vários mitos de pés de barro. Um a um estão tombando pelo caminho, começando pelo ex-Procurador Geral Rodrigo Janot, passando pelo ex-juiz Sérgio Moro e chegando aos procuradores de Curitiba que se deslumbraram com o poder adquirido", complementou.

De acordo com o jornalista, "na Suíça o ciclo também chega ao fim, com as investigações sobre o Procurador Geral Michael Lauber". "Lava uma grande pressão do governo Obama para a Suíça fechar sua lavanderia de dinheiro. Dois casos ajudaram na lavagem de imagem, a Lava Jato, especialmente as contas da Odebrecht, e a FIFA, também um escândalo brasileiro. Surfando nas duas ondas, Lauber se tornou uma personalidade nacional".

