Nassif: 'por ignorância ou por cálculo, Bolsonaro cometeu um crime contra o mercado'

247 - "Como era previsível, as ações da Petrobrás voltaram a subir, depois do carnaval dos últimos dias. A razão é simples: segunda-feira (22/02) era vencimento do mercado de opções", escreve o jornalista Luis Nassif. "O que Bolsonaro declarou, na sexta-feira (19), nada tem de excepcional", diz em referência ao anúncio da troca de comando da estatal.

"O que chama a atenção é a maneira como anunciou as mudanças, e justamente nas vésperas do vencimento de opções. Na terça feira, com o jogo terminado, anuncia o encaminhamento da privatização da Eletrobras, algo que poderia ter mudado totalmente o humor do mercado", continua.

"Portanto, por ignorância ou por cálculo, Bolsonaro cometeu um crime contra o mercado. Em circunstâncias normais, seria caso até para perda do cargo. Mas o anúncio da privatização da Eletrobras lhe dará mais uma sobrevida junto ao mercado, e seus dois braços atuais, mídia e Centrão", acrescenta.

Leia a íntegra no Jornal GGN

