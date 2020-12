Nassif prevê venda da Globo para o capital estrangeiro

247 – O jornalista Luis Nassif publicou, no jornal GGN, uma coluna sobre a crise financeira da Globo, em que trata de seus problemas financeiros, da competição com novos veículos e do envelhecimento de seu modelo de negócios. Nassif também aborda os problemas políticos da empresa e uma possível saída: a venda ao capital internacional.

"Além das perseguições bolsonarianas, a Globo tem uma espada de Dâmocles permanente, nos inquéritos que o Ministério Público Federal mantém engavetados, dos escândalos da compra de direitos da Copa Brasil. Aí se entende a adesão quase obsessiva da Globo à Lava Jato e de se colocar como uma voz tonitruante de combate à corrupção dos outros. Só que, agora, não tem fantasmas bolivarianos, cubanos, para se fortalecer. Sem o álibi bolivariano, terá que enfrentar a ferro frio os verdadeiros adversários – Google, Facebook, Apple, Netflix", escreve o jornalista.

"Há apostas consistentes no mercado que, dentro de algum tempo, a Globo começará a fazer campanha pela abertura do mercado ao capital estrangeiro. Vai ser irônico, principalmente de uma empresa que sempre condenou qualquer defesa de mercado… para os outros."

