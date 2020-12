Nassif sobre a possibilidade de impeachment: "Bolsonaro já confessou vários crimes”

247 - O jornalista Luis Nassif, em entrevista à TV 247, afirmou que há motivos de sobra para realizar o impeachment de Jair Bolsonaro, inclusive por crimes confessos por ele.

"Ele chegou perto [do impeachment] agora de novo quando ele avança no conjunto de abusos, de crimes expressos. O que ele está fazendo em relação a vacina, o que ele está fazendo em relação a Globo, essa perseguição dele à Globo com Cade e tudo aí, essa questão da Abin, e o cara confessa o crime. Agora a questão do Queiroz, que ele confessa o crime, ele confessa, diz que recebia dinheiro do Queiroz. Fora todo o conjunto de ligações do Flávio Bolsonaro com o submundo. Tem tudo, tem tudo aí", afirmou.

Nassif, entretanto, não vê disposição das instituições brasileiras, como Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para promover o afastamento do chefe do Executivo. "O Brasil é um país tão frágil institucionalmente que ele [Bolsonaro] comete as maiores barbaridades, pede desculpa e aí vêm os chamados 'idiotas da objetividade', alguns cientistas políticos e falam: 'as instituições são mais fortes que ele'. Ele está comendo tudo pela borda, tudo".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais