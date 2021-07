Nego do Borel é indiciado por violência doméstica

247 - O cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, foi indiciado nessa terça-feira (20/7) pela delegada Giselle do Espírito Santo, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá (RJ), pelo crime de lesão corporal contra uma das ex-namoradas, a assessora de imprensa Swellen Sauer.

De acordo com informações do jornal Extra , Swellen sofreu diversas violências do artista. Borel também foi acusado recentemente de agressões à atriz Maria Eduarda Reis Barreiro, a Duda Reis, sua ex-namorada. Duda Reis narrou que foi vítima de abuso e de agressões e acusou o rapaz de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, além de alegar que contraiu HPV (infecção transmitida através do ato sexual), em decorrência de relações extra-conjugais mantidas por Nego durante o período em que estavam juntos.

Encorrajada pelos relatos de Duda, Swellen usou suas redes sociais para também falar do relacionamento abusivo que mantinha com o artista. "Passei por situações constrangedoras. Me sentia dependente daquela relação por muitos motivos. Eu amava a família dele, meus pais moravam em outra cidade e eu me sentia acolhida no lar dele”, lembra.

A assessora relatou um soco dado por ele em sua costela numa boate e ainda uma tentativa de enforcamento com um carregador de celular, à época em que namoravam.

