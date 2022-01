Nelson Rubens expõe nude de Mirella e é extrajudicialmente notificado

Apoie o 247

247 - O apresentador Nelson Rubens compartilhou em seu perfil no Twitter um vídeo da MC Mirella completamente nua, tomando banho e acariciando as partes íntimas. O registro em questão foi publicado por ela própria, por engano, no Instagram, e imediatamente apagado. A informação é do portal UOL.

Em contato com a jornalista Fábia Oliveira, do portal Em Off, a advogada da ex-Fazenda, Adélia Soares, disse que já está tomando as providências cabíveis. O contratado da RedeTV! já foi notificado extrajudicialmente.

“Que absurdo. Eu acho incrível que o Nelson Rubens é uma pessoa pública, porque gente vê a molecada, os adolescentes postando esse tipo de conteúdo quando vaza … Mas ele, realmente, me surpreendeu. Não sei se ninguém avisou a ele, mas isso que ele fez é crime”, expressou Adélia.

O mais contraditório é que a Rede TV, emissora em que Nelson trabalha, recebeu verba do governo federal em 2021 para promover campanhas que combatam a violência contra a mulher.

