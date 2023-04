Nem O Globo consegue mais proteger Moro: jornal noticia escândalo da decisão do pai do sócio do senador que mandou prender Tacla

A ordem de prisão expedida contra Tacla Duran foi assinada por Marcelo Malucelli, pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio de Moro em um escritório de advocacia edit

247 - Nem mesmo o jornal O Globo, defensor até hoje da Lava Jato, consegue mais esconder as irregularidades que envolvem o ex-juiz suspeito e agora senador, Sergio Moro.

Nesta quinta-feira (13), o colunista Lauro Jardim, divulgou em sua coluna no jornal que o desembargador que mandou prender o advogado Rodrigo Tacla Duran é pai do sócio de Moro.

A ordem de prisão expedida nesta terça-feira (11) contra Tacla Duran, que denunciou Moro e o deputado e ex-chefe da Operação Lava Jato ,Deltan Dallagnol, foi assinada por Marcelo Malucelli, desembargador recém-nomeado ao TRF-4 e pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio de Moro na Wolff & Moro Sociedade de Advogados.

Tacla Duran denunciou advogados ligados a Moro e Dallagnol de tentar extorqui-lo enquanto réu da Lava Jato. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que apenas a Suprema Corte poderia analisar o caso foi desobedecida por Malucelli ao restabelecer a prisão de Tacla Duran.

Segundo a assessoria de Moro, informa reportagem de Lauro Jardim, ele e a mulher, a deputada Rosângela, estão “afastados das atividades do escritório desde o início do mandato parlamentar (em fevereiro), permanecendo no quadro social somente como associados”.

A ordem de prisão ocorreu às vésperas do embarque de Tacla Duran para o Brasil, para ser ouvido em um processo da 13ª Vara Federal. Diante da comunicação da revogação da decisão do juiz Edurado Appio, Tacla Duran não embarcou com medo de ser preso.

