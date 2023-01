O mundo saúda as novas medidas antiepidêmicas, destaca mídia chinesa edit

Rádio Internacional da China - "Eles espalharam muita desinformação sobre as vacinas da China", disse o professor associado da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale, Chen Xi, em uma reportagem da Rádio Pública Nacional (NPR), na qual aponta que a imprensa dos EUA é responsável pelos rumores sobre o assunto.

O mundo saúda as novas medidas antiepidêmicas da China. Entretanto, alguns políticos e meios de comunicação norte-americanos aproveitaram para lançar uma nova rodada de ataques difamatórios contra as vacinas da China, em uma tentativa de apagar os esforços chineses no combate à epidemia e ajudar suas próprias empresas farmacêuticas a venderem em busca de seu próprio benefício.

A ciência é que deve afirmar se a vacina chinesa é boa ou não. A China é atualmente o único país do mundo a ter ao mesmo tempo múltiplas linhas tecnológicas de vacinas contra Covid-19, com 13 imunizantes aprovados para uso, cobrindo quatro linhas tecnológicas. Entre estas, a tecnologia inativada adotada pela vacina chinesa é uma tecnologia madura e estável mundialmente reconhecida. Pesquisas científicas e práticas comprovaram que a vacina chinesa atende aos critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde para as vacinas contra Covid-19, protegendo contra o agravamento e morte.

Em termos de segurança, as vacinas chinesas também vêm sendo testadas na prática. Atualmente, a taxa de vacinação da China é de 92,9%, e a taxa de imunizações entre as pessoas acima de 60 anos de idade é superior a 90%. A China também aderiu à iniciativa Covax (Acesso Global de Vacina contra Covid-19) e já forneceu mais de 2,2 bilhões de doses para mais de 120 países e organizações internacionais. Atualmente, não foram encontrados problemas em relação à segurança em nenhum dos países que utilizaram a vacina chinesa em larga escala. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, disse: "os cidadãos de nosso país acreditam firmemente na vacina chinesa" enquanto o povo brasileiro afirmou: "obrigado pela proteção como a blindagem da vacina chinesa".

Como alguns políticos norte-americano podem explicar o atual aumento rápido da subvariante XBB.1.5 no seu país, quando têm falado sobre a eficácia da vacina estadunidense? De acordo com os últimos dados do Centro de Controle de Doenças, a XBB.1.5 causou mais de 43% das infecções nos EUA somente na última semana. Além disso, se a vacina norte-americana está realmente funcionando bem, de onde veio o "duplo número um" de novas infecções e mortes nos EUA?

A vacina é uma arma poderosa na luta contra os vírus, mas não deve ser uma ferramenta política. A qualidade de uma vacina não pode depender de sua origem, mas sim de sua eficácia. Em vez de repetir essas mentiras que vão contra a ciência e ignoram os fatos, algumas pessoas nos EUA deveriam enfrentar seus próprios problemas na prevenção de epidemias e cumprir sua promessa de doar vacinas o mais rápido possível, de modo a fazer algo concreto por seu próprio povo e pela luta global contra a epidemia.

