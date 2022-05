Netflix é processada por esconder queda em assinantes a investidores

Acionistas acusam a plataforma de enganar o mercado com apresentações de projeções "excessivamente otimistas" sobre seu crescimento edit

Metrópoles - A plataforma de streaming Netflix está sendo processada pelos seus próprios acionistas. O motivo, de acordo com o site The Hollywood Reporter, seria revolta dos investidores com os últimos resultados da companhia, considerada a maior de seu ramo.

Os investidores acusam a plataforma de enganar o mercado com apresentações de projeções “excessivamente otimistas” sobre seu crescimento. Ainda segundo a reportagem, a denúncia dos acionistas foi protocolada no Tribunal de Justiça da Califórnia (EUA) na terça-feira (3/5).

