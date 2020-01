Netflix recorre ao STF para manter especial do Porta dos Fundos no ar

A Netflix, plataforma de streaming que transmite o Especial de Natal do Porta dos Fundos, foi ao STF e ao TJ-RJ contra a decisão do desembargador Benedicto Abicair de suspender a exibição do episódio. Entidade católica afirma que a produção vilipendiou "a honra e a dignidade de milhões de católicos" edit

247 - A Netflix recorre da decisão do desembargador Benedicto Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), de suspender a exibição do “Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo”. A plataforma de streaming foi ao Supremo Tribunal Federal e ao TJ-RJ. A Netflix está sendo representada em atuação conjunta pelos escritórios Binenbojm e Murta Goyanes. A informação é do colunista Ancelmo Gois.

No especial, Jesus Cristo, interpretado por Gregorio Duvivier, aparece como gay, e tem como companheiro Orlando (Fábio Porchat). A sátira com um Jesus gay desagradou setores religiosos, que pedem a censura da produção.

O desembargador Benedicto Abicair atendeu a pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura.

Em despacho, a associação afirmou que "a honra e a dignidade de milhões de católicos foi gravemente vilipendiada pelos reús, com a produção e a exibição do Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo, onde 'Jesus é retratado como um homossexual pueril, Maria como uma adúltera desbocada e José um idiota traído', partindo de uma compreensão equivocada do que seja liberdade de manifestação do pensamento e de criação artística".