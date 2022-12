Neto de Edir Macedo se diz abandonado pela família nos EUA

Apoie o 247

ICL

The Intercept Brasil - Filipe tem 29 anos. Era o “bebê que todo mundo queria” em um orfanato de Lisboa, em Portugal, onde foi adotado aos 3 anos, e passou a infância tranquilamente na Inglaterra. Foi na adolescência, ele diz, que começaram os problemas com a família adotiva. Filipe se recusava a seguir os passos dos pais, religiosos. Vivendo entre Belize, Brasil e Estados Unidos, afirma ter sido expulso de casa três vezes, chegando a morar na rua e dormir escondido em garagens em Dallas, no Texas. Estudou até o ensino médio e aprendeu a trabalhar como editor de vídeos.

Entre os períodos de acolhimento e expulsão, Filipe teve empregos em emissoras de TV, sempre com salários modestos. No Brasil, em 2016, conta que ganhava R$ 2 mil ao mês. Já nos EUA, recebia 2 mil dólares por mês, até ser demitido recentemente. Com a mulher e a filha de 8 anos, Filipe hoje vive em Houston, onde trabalha como motorista. “Dá para ver que meus pais não estão nem aí [para mim]. Não vou forçar os meus pais a gostarem de quem eles não gostam. Eu deixo quieto”, lamentou o jovem, com um português ainda um tanto claudicante, misturando palavras do espanhol e inglês.

O relato de Filipe seria uma história comum, não fosse ele parente de quem é. Seu nome completo: Filipe Bezerra Cardoso, neto do poderoso bispo Edir Macedo Bezerra. Fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, hoje o avô é um bilionário que ainda comanda no Brasil uma rede de televisão, um banco e um partido político, além de ter sob o seu domínio templos espalhados por mais de 95 países e várias empresas, como corretora, seguradora, locadora de automóveis, serviços de segurança e vigilância, hospital e plano de saúde

Leia a íntegra no The Intercept Brasil .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:









O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.