New York Times fala sobre possível volta de Lula após fracasso econômico de Bolsonaro

247 - O mais influente jornal do planeta, The New York Times, publicou neste sábado ampla reportagem sobre o provável retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República: “Lula ensaia sua volta. Ele pode empolgar o país?”

No destaque da reportagem, o jornalista Ernesto Londoño afirma que “Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, rechaçou uma enxurrada de acusações de corrupção e subiu à frente da corrida presidencial do próximo ano”.

O texto informa que “uma série de vitórias nos tribunais o libertaram e restauraram seu direito de concorrer ao cargo [de presidente], permitindo que Lula novamente defenda que ele é o único caminho para uma nação que luta contra o aumento da fome, da pobreza e do aprofundamento da divisão política”.

A reportagem descreve a decadência econômica do país depois dos governos do PT e relaciona a história de Lula com a do povo brasileiro: “Filho de trabalhadores agrícolas analfabetos, Lula, que cresceu em um pequeno barraco sem eletricidade ou encanamento, viu [em seu governo] uma oportunidade de transformar famílias como a sua, investindo pesadamente em indústrias criadoras de empregos”.

