New York Times incorpora "tchuchuca" em seu vocabulário por causa de Bolsonaro

247 - Um dos mais importantes jornais do mundo, o norte-americano The New York Times incorporou o termo "tchutchuca" a seu vocabulário por causa de Jair Bolsonaro (PL), que, na semana passada, foi chamado de “tchutchuca do Centrão” por um youtuber – que foi agredido.

O novo apelido de Bolsonaro viralizou nas redes sociais, mas diversos jornais internacionais tiveram dificuldades com a tradução.

Uma página no Twitter, chamada New New York Times, que monitora o vocabulário do jornal, publicou nesta sexta-feira, 26, a nova palavra usada no jornal – apesar de "tchutchuca" ter sido anunciado em matéria publicada no sábado passado.

tchutchuca — New New York Times (@NYT_first_said) August 26, 2022

