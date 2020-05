Neymar consegue na Justiça suspender pagamento de R$ 88 milhões em impostos

247 - O atacante Neymar obteve neste mês liminar na Justiça Federal para suspender a cobrança de R$ 88.887.265,00 por parte da União. O valor se refere a multa aplicada pela Receita Federal por conta de impostos supostamente devidos pelo jogador no Brasil. A decisão do juiz Décio Gabriel Gimenez, da 3ª Vara Federal de Santos, é do dia 19, mas o sigilo só foi retirado nesta terça-feira. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

A União, contudo, já apresentou agravo de instrumento, o que significa que poderá cassar a decisão. Não há prazo para o resultado do processo. Procurada pela reportagem, a assessoria do jogador do Paris Saint-Germain disse que não vai se manifestar sobre o caso nesse momento.

Na mesma decisão do dia 19, o juiz determinou que a União não inclua o nome de Neymar no chamado Cadastro Informativo de Créditos Não-quitados (Cadin), um banco de dados com nome de pessoas devedoras de órgãos federais. “Por consequência, determino à União que proceda às devidas anotações em seus cadastros e que se abstenha de efetuar o protesto do débito fiscal ou de promover a inclusão do nome do autor no Cadin ou em cadastros de inadimplentes, promovendo a exclusão, na hipótese de ter incluído”, registrou Décio Gabriel Gimenez.

