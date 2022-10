Neymar e André Valadão são notificados pelo Instagram por compartilharem conteúdo falso na redes

Vídeo de empresário evangélico mentindo a respeito de notificação do TSE foi classificado como fake news pelo Instagram edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo postado pelo empresário evangélico André Valadão mentindo sobre ter sido intimado pelo TSE para fazer uma retratação a respeito do ex-presidente Lula foi taxado pela rede social Instagram como conteúdo falso.

No perfil de Valadão, como mostra imagem acima, é possível ver uma tarja indicando a postagem como falsa. O empresário é um dos principais cabos eleitorais de Bolsonaro, ao lado de figuras como Malafaia e Feliciano.

O mesmo conteúdo falso foi compartilhado nos stories do jogador Neymar, como mostra a imagem abaixo. Vale ressaltar que o atleta possui 180 milhóes de seguidores nas redes.





Saiba mais

Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha (MG), admitiu nesta quinta-feira (20) que não recebeu intimação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se retratar de acusações feitas ao candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao corrigir a informação, o religioso afirmou ter recebido uma citação do TSE para se manifestar sobre a ação da campanha do petista que acusa o pastor de ter divulgado fake news contra Lula e resolveu se antecipar a uma decisão judicial.

"A fim de que o pedido perdesse o objeto, para que não houvesse invasão ao meu perfil, sob um manto de um pseudo direito de resposta, gravei um vídeo em sentido contrário ao inicialmente feito", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.