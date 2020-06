Neymar homofóbico? Associação LGBT+ quer saber e entra com pedido de inquérito

247 - O jogador do Paris Saint Germain, Neymar Jr., será interpelado pela justiça em função de suas declarações homofóbicas prferidas a seu ex-padrasto, Tiago Ramos. A representação é da associação LGBT+.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “em um áudio vazado nos últimos dias, o jogador chama Ramos de "viadinho" e outras ofensas homofóbicas. Já os seus amigos, que não tiveram a identidade divulgada, ofereceram ajuda caso o craque do PSG quisesse se vingar de Tiago Ramos. "Vamos matar, enfiar um cabo de vassoura no c* dele", fala um deles.”

A matéria ainda acrescenta trecho do documento de solicitação, encaminhado ao MInistério Público de São Paulo: “temos diante dos fatos elencados o crime de homofobia qualificada, com pena de 2 anos a 5 anos, vez que agora enquadra nos crimes de racismo.”

