Nicolas Cage é confundido com sem-teto e expulso de bar por bebedeira e confusão

247 - Nicolas Cage foi expulso do bar de um restaurante em Las Vegas, EUA, após ser confundido pelas pessoas com um sem-teto e por estar embriagado, e causando confusão. A reportagem é do portal Rolling Stone.

De acordo com o The Sun, Nicolas Cage apareceu no restaurante bêbado, descabelado, descalço e vestindo calça com estampa de oncinha. O artigo informa que o ator do clássico Despedida em Las Vegas (1995) estava tentando arrumar confusão com funcionários locais após beber uísque e doses de tequila.

Uma fonte que presenciou a cena disse ao site: "Estávamos no bar Lawry's quando notamos que um homem parecendo um sem-teto estava completamente bêbado, e brigando. Para nosso espanto, era Nicolas Cage. Ele estava completamente 'derrubado' e arrumando confusão com o pessoal. Ele estava em um estado muito ruim e andando sem sapatos."

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Nicolas Cage é visto sentado em um sofá, com dificuldade para calçar os chinelos. Ao ser convidado a se retirar do local, cambaleando ele se indigna e grita com o responsável.

