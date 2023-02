Nikolas Ferreira debocha de Thaís Carla em vídeo: 'Perdão por chamar uma gorda de gorda'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) publicou um vídeo com um pedido de desculpas irônico depois de atacar de forma preconceituosa a influenciadora Thais Carla, que se fantasiou de Globeleza na página dela nas redes sociais.

"Fiz uma declaração com relação a essa modelo e vim aqui pedir desculpa. Desculpa porque, poxa, a gente falha, a gente erra. E onde já se viu, onde eu estava com a minha cabeça, de dar a minha opinião. De chamar uma gorda de gorda, sabe", declarou o bolsonarista na filmagem de acordo com reportagem do jornal Estado de Minas.

A influenciadora Thais Carla aproveitou o clima de carnaval para levantar mais um debate sobre os padrões de beleza, nas redes sociais. Em seguida, o deputado, que recentemente recuperou sua conta na plataforma, comentou a postagem zombando a caracterização: “Tiraram a beleza e ficou só o Globo”. A análise de Nikolas não foi bem vista na internet e sua atitude foi considerada gordofóbica pelo publico.

Nikolas também divulgou em suas redes que Thais seria a nova Globeleza da Globo, o que não confere. A modelo usou de inspiração o tema Globeleza em suas redes.

