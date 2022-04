Ninguém quer Moro, admite Merval Pereira

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-juiz suspeito Sergio Moro, que destruiu 4,4 milhões de empregos, segundo o Dieese, e corrompeu o sistema judicial, segundo a suprema corte brasileira, não tem espaço na política, admitiu um de seus principais apoiadores, o colunista Merval Pereira, do Globo. "O fato é que nenhum partido quer o ex-juiz Sérgio Moro como candidato. Mesmo no Podemos, já estava sendo pressionado para se candidatar a deputado federal", escreve, em sua coluna .

"Vamos assistir daqui para frente a uma disputa encarniçada no PSDB e no União Brasil para a indicação de um candidato à presidência da República, o que só facilitará a polarização entre Lula e Bolsonaro", escreve. "A recuperação de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais é outro fato relevante. O fato de os partidos do Centrão terem sido os que mais cresceram na janela partidária mostra que os políticos estão sentindo um cheirinho de vitória no ar, embora o vento continue soprando para Lula. Ao contrário do Centro Democrático, que sente cheiro de queimado", finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE