No BBB, Tiago Abravanel se queixa de seu avô, Silvio Santos: “a família margarina não é real”

247 - O ator Tiago Abravanel, líder do "Big Brother Brasil 2022" e neto de Silvio Santos, revelou no reality da Globo que se sente distante do avô paterno dono do SBT e que essa parte da família é muito desunida. Além de dizer que sofreu por nunca ter sido integrado ao entorno do patriarca, ele expôs seu desconforto em relação a declarações homofóbicas da tia Patrícia Abravanel. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

"Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje, mas já me doeu demais saber que eu estava comemorando o natal —eu, minha mãe, minhas irmãs e meus sobrinhos— e o resto da família estava todo mundo junto. Isso dói em mim", ele disse em conversa com Rodrigo, outro participante do reality, contando um dos episódios em que seu núcleo familiar foi excluído pelos demais herdeiros de Silvio Santos.

"Eu ter a tranquilidade de expor isso veio porque eu já vivi um processo de não querer mais me esconder. Por mais que as pessoas idealizem, para mim a capa da revista, a família de margarina, não é real."

