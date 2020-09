No desespero, bolsonaristas colocam robôs para atacar Lula

Após o discurso histórico de Luiz Inácio Lula da Silva em defesa do Brasil e dos brasileiros, robôs da rede bolsonarista subiram a #LulaVoltaPraCadeia nos assuntos mais comentados do Twitter edit

247 - Após o discurso histórico de Luiz Inácio Lula da Silva em defesa do Brasil e dos brasileiros, robôs da rede bolsonaristas subiram na madrugada desta segunda-feira (8) a #LulaVoltaPraCadeia nos assuntos mais comentados na rede social Twitter.

Em discurso pelo Dia da Independência, o ex-presidente fez um diagnóstico da situação brasileira, denunciou crimes cometidos por Jair Bolsonaro e se colocou à disposição do povo brasileiro para reconstruir o País. “

“Eu sei – vocês sabem – que podemos, de novo, fazer do Brasil o país dos nossos sonhos. E dizer, do fundo do meu coração: estou aqui. Vamos juntos reconstruir o Brasil”, disse Lula.

Internautas criticaram a #LulaVoltaPraCadeia. Veja:



O gabinete do ódio está trabalhando pelo engajamento repetindo o ja funcionou antes. O pior é que continua funcionando. — Marina DuarteFonseca (@Marina_Fonseca_) September 8, 2020

Robozada trabalhando sem parar. September 8, 2020

Desespero do nazista @jairbolsonaro, ao ver @LulaOficial um estadista de verdade falando. — Doc Sujo (@Doc_Sujo) September 8, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.