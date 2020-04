No dia da mentira, "Bolsonaro Day" fica no topo dos assuntos mais comentados do Twitter

No dia da mentira, registrado neste primeiro de abril, internautas subiram a #Bolsonaroday nos assuntos mais comentados da rede social Twitter. Veja a repercussão edit

247 - No dia da mentira, registrado neste primeiro de abril, internautas subiram a #Bolsonaroday nos assuntos mais comentados da rede social Twitter, reafirmando que a popularidade do ocupante do Planalto segue em queda.

Veja a repercussão :

Dia da Mentira



Pepsi é feita com fetos

Clinton foi agente de Pequim

A Lei da Inércia é falsa e Isaac Newton era burro

Livros ensinam crianças fazer sexo oral com elefantes

Nazismo é de esquerda

CoronaVirus não matou ninguém



Olavo do krl, guru de bolsonero #BolsonaroDay pic.twitter.com/TOlKrrRHPy — Gabriela Slavnikova (@SrtaSlavnikova) April 1, 2020

Bolsonaro 23:59: " Precisamos de União , um grande pacto"



Bolsonaro 00:00: Ataca Governadores e medidas de Contenção do Coronavirus



Só internando!#BolsonaroEnlouqueceu #BolsonaroDay pic.twitter.com/OLTcizQTBD — Bozoroca lave as mãos e o hole Arrependida 🚩🚩 (@Rugasdeconje) April 1, 2020

Hoje é dia do minto que nem sinto @jairbolsonaro #BolsonaroDay pic.twitter.com/daZHsHSGTV — Maria do Pt @ConexaoPetista Adm (@MARIAFCHAVES) April 1, 2020

E o 1 de abril de Bolsonaro começa como? Como todos os outros dias. Com mentira e fake news. #BolsonaroDay #1deabril https://t.co/GjNSHBCknn April 1, 2020

Só vive mentindo lá e cá, por isso hoje você recebe meus parabéns por ser um MENTIROSO presidente, né? #BolsonaroDay ! pic.twitter.com/urFx2O3cFG — Catarina Aguiar🚩🚩 (@CatarinaAguiar1) April 1, 2020

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa