No hospital público e com 5 ossos quebrados, motociclista atropelada por Lima Duarte denuncia abandono (vídeo)

247 - Após a nota emitida por Lima Duarte, que se envolveu em um acidente de carro e teria atropelado uma motociclista, a vítima da colisão contou a sua versão sobre o caso. Pelas redes sociais, ela disse que está com 5 ossos quebrados e afirmou que não recebeu nenhum apoio do ator até o momento.

"Estou aqui no hospital, sem assistência. Estou aqui na Santa Casa, internada. Até agora eu não tenho nenhuma resposta sobre quando eu vou operar e qual seria o tipo de operação. Para você ter ideia, eles fizeram um laudo meu na quarta-feira, que foi o dia do acidente, com ressonância magnética e tudo, mostrando todas as lesões que eu tive", disse ela, como publicado no portal Terra.

Por meio de nota, Lima Duarte se manifestou sobre o acidente e disse que prestou os primeiros socorros à vítima depois da colisão. "Gostaria de esclarecer que, enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia", diz parte do comunicado.

