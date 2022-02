No Jornal Nacional, Bonner detona “matata” de Mario Frias

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista William Bonner questionou na edição de hoje do "Jornal Nacional" por que o secretário especial da Cultura, Mario Frias, gastou R$ 39 mil em uma viagem aos Estados Unidos para ver um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). A reportagem é do portal Splash.

Segundo o Portal da Transparência (clique aqui para acessar), a viagem considerada "urgente" pelo governo aconteceu para que o secretário discutisse "um projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte" com o lutador de jiu-jitsu brasileiro Renzo Gracie.

O caso foi tema da escalada do jornal da Globo, com Renata Vasconcellos indicando que não se sabe o motivo de tal urgência. "Nem por que a reunião não foi online, como o planeta inteiro começou a fazer na pandemia", ironizou Bonner.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À reportagem do "Jornal Nacional", a Secretaria Especial da Cultura disse que Mario Frias teve outros compromissos na viagem — mas não citou quais.

A viagem foi realizada para Nova York entre 14 e 19 dezembro do ano passado com custo de R$ 39 mil. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os voos de ida e volta, na classe executiva, custaram R$ 26 mil (R$ 13 mil cada trecho). Frias também recebeu R$ 12,8 mil em diárias, além da contratação de um seguro-viagem de R$ 305. No total, R$ 39,1 mil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE