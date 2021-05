No Jornal Nacional, Renata Vasconcellos chama Bolsonaro de "ex-presidente" (vídeo)

Nas redes sociais, os internautas não deixaram a gafe passar e comemoraram o "fim" do governo Jair Bolsonaro edit

247 - A apresentadora do Jornal Nacional Renata Vasconcellos se confundiu na edição do telejornal desta quarta-feira, 19, e se referiu a Jair Bolsonaro como "ex-presidente". Nas redes sociais, os internautas não deixaram a gafe passar e comemoraram o “fim” do governo Bolsonaro. Confira.

Renata Vasconcelos - Âncora do Jornal Nacional comete “ato falho” e chama Bolsonaro de "ex-presidente". Será um prenúncio? 🙌🏻😅 pic.twitter.com/oraiigCiY0 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) May 20, 2021

Renata Vasconcelos chamou Bolsonaro de ex presidente no Jornal Nacional.

É muita vontade, né, filha?

Te entendo perfeitamente. — Eulavo meu carvalho (@Eulavomeucarv) May 19, 2021

a Renata Vasconcelos soltando um ato falho se referindo ao Bolsonaro como ex presidente DEUS TE OUÇA, RENATA

DEUS TE OUÇA — e kd o zé gotinha? (@mirianlfonseca1) May 19, 2021

A Renata Vasconcelos fala em ex-presidente e eu já começo a torcer para que ela seja medium vidente. — Catherina Adorno (@catherinaadorno) May 19, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.