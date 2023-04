Noblat critica a imprensa "dita séria" por ataques a Janja

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Noblat, em texto publicado neste sábado (22) no Metrópoles, critica a imprena corporativa pelos ataques que fez à primeira-dama, Janja da Silva, após sua ida a uma loja de luxo em Portugal para comprar uma gravata nova para o presidente Lula (PT).

"Onde está escrito que a imprensa tradicional, dita séria, que antes não se rendia amiúde à frivolidade, tenha hoje que estar a reboque das redes sociais, na maioria das vezes a repercutir o que ali se publica primeiro e quase sempre com estardalhaço?", questionou.

O jornalista afirmou que a imprensa publicou a história incompleta sobre a visita da primeira-dama ao estabelecimento. "Só mais tarde souberam que dentro da sacola havia uma gravata. E que sua estadia na loja durou apenas 20 minutos. A maioria omitiu que Janja não pagou a gravata com o cartão corporativo. Significa que pagou com seu próprio dinheiro ou com o do marido".

"O 'outro lado da questão' não pode ser uma camisa de força. O jornalismo independente nada tem a ver com isso. Uma imprensa digna de respeito não deveria comportar-se como mera extensão das redes onde Sua Excelência, O Algoritmo, é quem manda", finalizou.

