Noblat diz que conta com apoio de bolsonaristas em defesa da liberdade de expressão

Alvo de perseguição do governo Jair Bolsonaro por compartilhar charge de Renato Aroeira que em que uma cruz vermelha de hospital é transformada em suástica por Bolsonaro, Ricaro Noblat disse que espera ser socorrido se for processado "por ter reproduzido uma charge que desagradou ao presidente"

247 - O jornalista Ricardo Noblat, colunista da revista Veja, se manifestou nesta segunda-feira, 15, sobre a perseguição do governo de Jair Bolsonaro contra ele e contra o cartunista Renato Aroeira, por uma charge de Aroeira em que Bolsonaro é associado à suástica do nazismo.

Pelo Twitter, Noblat ironizou a defesa de bolsonaristas da liberdade de expressão. "Depois do inquérito das fake news, os bolsonaristas se converteram em defensores da liberdade de expressão. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Em todo caso, espero que eles me socorram se eu for processado por ter reproduzido uma charge que desagradou ao presidente", disse o jornalista.

Na tarde desta segunda-feira, o ministro da Justiça, André Mendonça, anunciou que pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público abertura de investigação sobre a charge. Bolsonaro já teve um secretário de Cultura demitido por imitar Goebbels e foi criticado pela comunidade judaica por usar um slogan nazista.

Depois do inquérito das fake news, os bolsonaristas se converteram em defensores da liberdade de expressão. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Em todo caso, espero que eles me socorram se eu for processado por ter reproduzido uma charge que desagradou ao presidente. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) June 15, 2020

