Noblat pede cadeia para Bolsonaro

O jornalista Ricardo Noblat afirma que, mais uma vez, Bolsonaro violou as recomendações do próprio governo ao circular em uma padaria, estimulando aglomerações. Diz Noblat: "ele deveria ser preso" edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat postou em seu Twitter: "o que faz o presidente da República quando vai a uma padaria, aperta a mão de clientes, tira fotos com eles e provoca aglomeração? Sabota as medidas de restrição baixadas pelo governador do Estado. Estimula a livre circulação. E logo em meio a uma pandemia. Deveria ser preso."

Veja o Twitter de Ricardo Noblat:

April 9, 2020

