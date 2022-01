Noblat: Queiroga disputa com Pazuello título de pior ministro Saúde

"Pazuello será lembrado por ter dito que 'manda quem pode, obedece quem tem juízo'. Queiroga, por ter obedecido todas as ordens de Bolsonaro", diz o jornalista edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat afirma neste domingo (9) em sua coluna no Metrópoles que Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello disputam o título de "pior ministro da Saúde" da história brasileira.

Pazuello esteve no comando do Ministério da Saúde por 303 dias. Queiroga, permanecendo no cargo, ultrapassará esta marca ainda neste mês.

"Pazuello será lembrado por ter dito que 'manda quem pode, obedece quem tem juízo'. Não tem juízo quem obedece a ordens estúpidas. Queiroga, por ter obedecido todas as ordens de Bolsonaro e dado o dedo para manifestantes em Nova Iorque", lembra o jornalista.

"Pazuello não tinha obrigação de entender de saúde, Queiroga tem. Pazuello poderá dizer que, como ignorante, limitou-se a seguir a orientação do presidente da República. A desculpa não valerá para Queiroga. Ele segue a orientação de Bolsonaro porque quer", diz ainda Noblat.

