Noblat questiona críticas a Lula por contestar taxa de juros abusiva mantida pelo Banco Central

247 - O jornalista Ricardo Noblat questiona, em sua coluna no Metrópoles, as críticas dirigidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por expressar sua indignação sobre o fato do Banco Central manter a taxa de juros anual no patamar de 13,75%. “Por que o presidente da República não pode dizer que a taxa de juros do seu país é a mais alta do mundo, ou uma das mais altas? E pressionar o Banco Central para que diminua?", pergunta.

“Quando o Banco Central ainda não era independente, quantas vezes os presidentes que antecederam Lula não telefonaram para seu principal dirigente a reclamar da taxa de juros?”, ressalta Noblat mais à frente.

Ainda segundo ele, o Conselho Monetário Nacional se reunirá para estabelecer a nova meta da inflação que, por sinal, está em queda. Lula quer que ela seja reajustada para cima, de modo a que possa dispor de mais dinheiro para investir em Saúde, Educação e outras coisas”.

“Lula escolheu Campos Neto para adversário e espera ganhar alguma coisa com isso. A conferir se se dará bem ou mal. É do jogo. Só no final se saberá quem ganhou mais ou perdeu menos. A política, tal como era conhecida, está de volta. É apenas isso”, finaliza.

