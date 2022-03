Noblat tenta dar conselhos para ensinar Lula a ganhar eleição

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Noblat escreveu um artigo no portal Metrópoles tentando dar conselhos para ensinar Lula a ganhar eleição. "Lula, pelo amor de Deus, não diga que quer rever a reforma trabalhista aprovada no governo do presidente Michel Temer, se não a Faria Lima não votará em você.", disse.

"Não diga que “o papel dos militares não é o de ficar puxando saco dos Bolsonaro” ou do seu por que eles são “uma instituição do povo para defender o povo de inimigos externos”. É para isso que eles de fato deveriam servir, mas serviram no passado recente para dar golpes sempre em nome da defesa da democracia, ajudaram Bolsonaro a se eleger e o ajudarão a se reeleger.", acrescentou.

Ele ainda orientou que lula "estude". "Você, Lula, arrisca-se a ser derrotado se não resistir à tentação de, vez por outra, dar uma estocada em seus adversários, como fez, ontem, com Ciro Gomes. Verdade que dia sim, outro também, Ciro o chama de ladrão, e sem citar o nome dele, você disse apenas que se perder não poderá viajar a Paris, nem a Madri, nem a Londres porque não sabe falar francês, espanhol ou inglês. Vá estudar."

"Então, limite-se a recordar que os pobres se deram bem nos seus dois mandatos, mas nem tanto com Dilma. E reze para que eles não o abandonem em troca de auxílios eleitoreiros, de pedaladas fiscais proibidas só a Dilma, e de esmolas via emendas parlamentares à parte secreta do Orçamento da União. Cuide-se porque, em último caso, sempre haverá a ameaça de golpe.", disse.

