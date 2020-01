Nos EUA, Petra Costa e Sonia Guajajara encontram com DiCaprio e Brad Pitt

A cineasta brasileira Petra Costa, diretora do documentário indicado ao Oscar “Democracia em Vertigem“, participou de evento promovido pela Academia de Ciências e Artes Cinematográficas para os indicados ao Oscar; Ela e a líder indigena Sonia Guajajara conversaram com os atores Leonardo DiCaprio e Brad Pitt edit

247 - A cineasta brasileira Petra Costa, diretora do documentário indicado ao Oscar “Democracia em Vertigem“, participou de evento promovido pela Academia de Ciências e Artes Cinematográficas para os indicados ao Oscar. Ela e a líder indigena Sonia Guajajara conversaram com os atores Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, que concorrem ao Oscar com o filme "Era Uma Vez em Hollywood".

Leonardo Dicaprio, engajado nas lutas ambientais, foi alvo recente da fúria de Bolsonaro. Ele disse que o ator "teria financiado queimadas criminosas na Amazônia".

“Como é notório, Leo é grande apoiador da causa ambiental e indígena em todo mundo”, escreveu Guajajara na legenda. Já Petra, a primeira brasileira a ser indicada na categoria “Melhor documentário”, publicou foto em que aparece conversando com Brad Pitt. Na legenda, ela escreveu: “Adivinha do que falávamos?”.