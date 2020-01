Nova etapa de enfrentamentos no Oriente Médio pode envolver Irã e Israel, diz jornalista

De acordo com o jornalista Jaime Spitzcovsky, "o ponto agora é saber qual a extensão da aposta do regime iraniano na estratégia de ampliar influência regional e de pressionar não apenas Israel, mas também outro rival relevante, a Arábia Saudita, de maioria sunita, enquanto iranianos seguem majoritariamente a vertente xiita do islamismo" edit

247 - O jornalista Jaime Spitzcovsky afirma que "o fantasma da guerra entre Washington e Teerã, por ora, se dissipou, mas permanece o risco de outro conflito bélico, com potencial devastador, envolvendo Israel e Irã".

"Lamentavelmente, ingredientes para o confronto se intensificam, com ameaças iranianas de acelerar a corrida por armas nucleares, de expandir programa de mísseis e de se entrincheirar em solo sírio, nas cercanias da fronteira israelense", diz ele em coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo.

"Na teia de rivalidades do Oriente Médio, a disputa entre Irã e Israel apresenta crescente facilidade de combustão, com o anúncio iraniano de abandonar o acordo nuclear de 2015, assinado com potências globais e, três anos depois, rejeitado por Donald Trump. Importante notar que o pensamento militar israelense carrega a doutrina Begin, batizada em homenagem ao primeiro-ministro responsável por ordenar, em 1981, ataque contra a usina nuclear de Osirak, no Iraque de Saddam Hussein", acrescenta.