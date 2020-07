Novo teste positivo de Bolsonaro desmoraliza a cloroquina e inunda a internet de piadas

Jair Bolsonaro anunciou ainda estar com COVID-19 após receber resultado do terceiro teste. A web não está perdoando e trazendo memes sobre a tão recomendada cloroquina por ele edit

Sputnik - Nesta quarta (22), Jair Bolsonaro anunciou ainda estar com COVID-19 após receber resultado do terceiro teste. A web não está perdoando e trazendo memes sobre a tão recomendada cloroquina pelo presidente. Assunto é um dos temas mais comentados na rede social Twitter.

Em meio às recomendações do presidente do Brasil de uso de hidroxicloroquina para tratamento da doença, que já registrou mais de 2,1 milhões de casos e 81,5 mil mortes somente no Brasil, os internautas estão contestando a eficácia do medicamento, visto que o presidente ainda continua doente.

Não demorou muito para surgir memes depois do anúncio de Jair Bolsonaro, que fez com que o assunto "cloroquina" chegasse ao topo dos mais comentados no Twitter hoje.

Já são mais de 53 mil tweets, e muitos vêm acompanhados por memes.

Veja:

