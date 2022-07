"Nunca um presidente chegou tão fraco a 68 dias das eleições", diz Míriam Leitão sobre Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A jornalista Míriam Leitão, em artigo publicado no jornal O Globo nesta terça-feira (26), afirma que "nunca um presidente chegou tão fraco a 68 dias das eleições, nunca houve um presidente tão sem limites no uso da máquina para se manter no poder", em referência a Jair Bolsonaro (PL).

Ela destacou os discursos de Bolsonaro e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na convenção do PL no domingo (24). O atual ocupante do Palácio do Planalto, diz Leitão, tentou garantir o voto dos brasileiros conservadores. "Há mais conservadores no Brasil do que muitos imaginavam, mas não são o maior grupo. Foi para eles que Jair Bolsonaro quis falar na convenção. O grupo é uma boa base, mas não é suficiente para garantir a reeleição".

"Bolsonaro ainda pode crescer, e Lula pode cair um pouco, mas, na visão de um grande especialista em pesquisas de opinião, 'por mais que um caia, ainda tem muito voto, por mais que o outro suba, ainda é pouco para ganhar. Um tem piso para cair, outro tem teto para subir'. Agora é o momento decisivo para todos os candidatos. Pedras ainda se movem no tabuleiro", conclui a jornalista.

