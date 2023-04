Nunes Marques apanha nas redes após debate com a ministra Cármen Lúcia sobre fraudes em cotas femininas (vídeos)

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques virou motivo de chacota nesta quinta-feira (27) nas redes sociais após um debate com a ministra Cármen Lúcia. Um perfil no Twitter disse que a juíza deu "aula a Nunes Marques sobre civilidade e respeito às mulheres!".

O magistrado julgava um caso de fraude em cotas eleitorais de gênero no município de Itaiçaba (CE) e disse que não viu fraude. "Precisamos ter um pouco de empatia com essas mulheres que se candidatam e são abandonadas pelo partido. Nunca participaram de uma campanha. Não sabem como percorrer esse caminho (...) Precisamos ter empatia porque não é fácil para uma mulher do povo, simples, se candidatar e ter 9 votos numa cidade dessas", apontou Marques.

"Não somos coitadas", disse Cármen. "Não precisamos de empatia, precisamos de respeito. A Justiça Eleitoral tem a tradição de reconhecer como pessoa dotada de autonomia, e não precisar de amparo. Isso é o que nós não queremos, ministro".

Também na internet, a CNN Brasil foi detonada após fake news contra o governo Lula e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) virou piada porque pediu ajuda de apoiadores para o pagamento de custas judiciais.

🗣 Carmen Lúcia dá aula a Nunes Marques sobre civilidade e respeito às mulheres!

Discutia-se fraude de cotas de gênero. pic.twitter.com/fQVmiLDZjk April 27, 2023

Hoje o dia não está bom para quem é burro ou bolsonarista, se é que há diferença.

Senador Girão foi 'atropelado', pelo Min. Silvio Almeida, horas depois Nunes Marques é 'afogado' em seu próprio despreparo, como jurista, e como cidadão. Vergonhoso https://t.co/bgGJ2vtnpT — "Em Terra de Cego...👁🖊📚♌LULA (@SergioLungov) April 27, 2023

Após o ministro Nunes Marques falar em empatia com mulheres investigadas por fraude à cota de gênero, a ministra Cármen Lúcia fala sobre a importância da igualdade de direitos. “Não somos coitadas, precisamos de respeito” pic.twitter.com/mKTApGseiB — Márcio Falcão (@falcaomarcio) April 27, 2023

Ministra Cármen Lúcia deixando claro para Nunes Marques que nós, mulheres, não precisamos de "empatia" machista e paternalista. A cota para candidaturas femininas na política é um DIREITO nosso e não uma questão de empatia. https://t.co/IAIBiRZQ8k — Vic (@desordemdodia) April 27, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.