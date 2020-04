NYT aponta “uma tempestade perfeita” no Brasil

De acordo com o jornal americano The New York Times, Jair Bolsonaro "estava lutando para governar efetivamente muito antes do discurso explosivo de demissão de seu ministro, que basicamente considera seu chefe um criminoso" edit

247 - O jornal americano The New York Times avalia que o Brasil vive uma "tempestade perfeita" com o aprofundamento de uma crise política ao mesmo tempo em que a economia não cresce e o País é atingido por uma pandemia global.

"O presidente estava lutando para governar efetivamente muito antes do discurso explosivo de demissão de seu ministro, que basicamente considera seu chefe um criminoso", diz o texto.

"Nas últimas semanas, a resposta surpreendentemente desprezível de Bolsonaro à pandemia de coronavírus, que ele chamou de ‘resfriadinho’ e que não pode ser um impeditivo para o crescimento econômico, gerou pedidos de impeachment no Congresso e perplexidade no exterior", continua.

O NYT destaca que a popularidade de Bolsonaro. "A oposição do presidente às medidas de distanciamento social o levou a demitir seu popular ministro da Saúde na semana passada e a brigar com alguns dos governadores mais poderosos do país", complementa.

O jornal cita Acácio Machado, aposentado de 70 anos, que vive no Rio de Janeiro e votou em Bolsonaro em 2018. Ele diz que se arrependeu de sua escolha. "Votei na esperança de que houvesse mudança, mas fui enganado”, afirma, acrescentando que muitos amigos que votaram em Bolsonaro também passaram a lamentar sua decisão. "Se eu tivesse uma bola de cristal na época, teria estragado meu voto".

