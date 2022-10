O alvo de Moro sempre foi o Lula, diz Merval Pereira

Apoie o 247

Carta Capital - O jornalista Merval Pereira, colunista do grupo Globo e presidente da Academia Brasileira de Letras, afirmou que errou na avaliação que fez do trabalho do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) durante a operação Lava Jato.

De acordo com o jornalista, a presença do recém-eleito senador pelo Paraná como assessor do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o debate da TV Bandeirantes reforça que Moro foi parcial no julgamento do ex-presidente Lula (PT).

“A presença do Moro como assessor só mostra uma coisa: que o alvo dele sempre foi o Lula”, admitiu o colunista na Globonews na noite de domingo 16. “Depois de ter falado tudo isso do Bolsonaro e voltar a apoiá-lo para derrotar o Lula é um atestado de que ele, desde o início, estava com esse objetivo”.

