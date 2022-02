“O Brasil tem um nazismo estrutural”, diz Gustavo Conde

Segundo o linguista, é a impunidade que faz com que o nazismo encontre refúgio no Brasil. Assista na TV 247 edit

247 - O linguista Gustavo Conde, em participação na TV 247, comentou as declarações pró-nazismo do ex-apresentador do Flow Podcast Monark , que contou com o apoio do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).

Para Conde, “parece que o Brasil também tem um nazismo estrutural”.

Na visão do linguista, é a impunidade que permite que o nazismo encontre abrigo e cresça no Brasil.

“Essa coisa das pessoas defenderem o nazismo aqui e acolá e não serem punidas, isso vai continuar gerando novas experiências nas redes sociais, ou fora delas”.

