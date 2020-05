"O delegado da PF que vazou aos Bolsonaro não é o Ramagem", garante Thais Oyama

247 - A jornalista Thais Oyama, colunista do UOL, afirma que o delegado vazador que antecipou as investigações em curso contra Fabrício Queiroz, que era tesoureiro da família Bolsonaro e foi pivô do escândalo da rachadinhanão, não é Alexandre Ramagem, mas um delegado conhecido por um apelido que ela não citou qual.

"O delegado da Polícia Federal que vazou as informações sigilosas aos Bolsonaro não é o delegado Alexandre Ramagem, que o presidente quis nomear no mês passado para a diretoria geral da corporação. O policial (que, como Ramagem, atuou na Operação Furna da Onça) é conhecido na corporação por um apelido"m, escreveu a jornalista.

Autora do "Tormenta: O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos", Oyama apurou e conta em seu lvro que, na época, o mesmo vazador contou à família também que o relatório da Coaf que dera origem à investigação havia identificado a passagem de quantias milionárias na conta corrente do assessor de Flávio Bolsonaro.

"Por meio do delegado amigo, os Bolsonaro também ficaram sabendo que o relatório do Coaf já estava sob investigação do Ministério Público Estadual do Rio, e que era milionária a movimentação suspeita identificada na conta corrente de Queiroz. O valor da movimentação que foi transmitido à família na época era pelo menos seis vezes maior do que o publicado na reportagem do Estado de S. Paulo — de 1,2 milhão de reais no período de um ano. Até aquele momento, não havia chegado ao conhecimento do clã a informação de que existiam comprovantes de depósitos de 24 mil reais de Queiroz na conta de Michelle", afirma Oyama em um trecho do seu livro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.