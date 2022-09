'O fio da história é maior que todos nós. Por isso, os brizolistas estão com Lula', diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação na TV 247 neste sábado (17), afirmou que os brizolistas estão com o ex-presidente Lula (PT), apesar da candidatura presidencial de Ciro Gomes (PDT), porque reconhecem que este "é o momento do Lula" derrotar Jair Bolsonaro (PL).

"Os brizolistas estão no fio da história. Esse é o fio da história. Você não pode perder o fio da história, uma coisa que o Ciro não fez. Ele pegou e embaralhou tudo, pegou o fio da história, jogou fora e falou 'sou eu'", disse.

"O fio da história é maior que todos nós. O Ciro é inteligente, mas ele tem uma posição, um narcisismo, que atrapalha a vida dele. Esse é o fio da história, é o momento do Lula. Você se coloca e sabe qual o seu papel", completou.

Carvalho lembrou que Brizola já esteve junto de Lula e garantiu que hoje, se vivo fosse, estaria novamente em aliança com o petista. "O Brizola foi vice do Lula em 1998. O Brizola, quando o Lula era sindicalista, um analfabeto político, o Brizola já estava com metralhadora na mão fazendo a Cadeia da Legalidade defendendo a Constituição. Ele [Brizola] aceitou ser vice do Lula porque ele falou 'é o momento do Lula'".

