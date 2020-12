O Globo deixará de publicar a coluna diária de Ancelmo Góis

247 - As mudanças promovidas pelo jornal O Globo nesta terça-feira (15), não se resumem apenas ao corte de 20 jornalistas da base operacional da redação. O mais prestigioso colunista do jornal, o brilhante Ancelmo Góis, expressão de um jornalismo com traço e estilo cariocas, também foi atingido. Sua coluna na edição impressa não será mais diária, sendo publicada apenas aos domingos. A versão online continua diariamente.

Ancelmo Góis completa, em janeiro próximo, 20 anos em O Globo. Ele sucedeu Ricardo Boechat na edição da principal coluna de informação do diário dos Marinho, informa o site Agenda do Poder.

