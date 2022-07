"O golpe começou", diz Merval Pereira, sobre ataque de Bolsonaro ao sistema eleitoral

Apoie o 247

247 – O golpe de Jair Bolsonaro, que convocou embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro, cometendo crime de alta traição nacional, já começou, segundo aponta o colunista Merval Pereira, do Globo – um dos principais apoiadores do golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. "Bolsonaro oficializou o golpe que pretende dar, acumpliciado pelos generais da reserva que o assessoram e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, incapaz de reagir ao verdadeiro descalabro que foi a fala presidencial diante de embaixadores estrangeiros convidados para ser informados de que as eleições brasileiras são comumente fraudadas e que, desta vez, isso só não acontecerá se as sugestões das Forças Armadas ao TSE forem acatadas", escreveu Merval, em sua coluna , no Globo.

"Reunir embaixadores para criticar nosso sistema eleitoral é mandar um aviso internacional de que pretende questionar o resultado das eleições se não for o vencedor. O que espanta, em Bolsonaro, é ele fazer coisas de que até Deus duvida. Já era assim quando militar subalterno e deputado federal do baixo clero", acrescenta o jornalista.

