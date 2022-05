"O golpe de estado se arma", adverte Hildegard Angel

Apoie o 247

247 – "O golpe de Estado se arma. O pretexto, ele já tem: as urnas eletrônicas. O inimigo interno também já tem: o Supremo e o TSE. As armas também tem. As civis e as militares", escreveu a jornalista Hildegard Angel , em seu twitter.

"Bolsonaro é um incendiário, que vai às últimas consequências para deter o poder sem prazo para terminar", acrescentou.

Jair Bolsonaro tem feito ataques constantes ao sistema eleitoral porque sabe ser capaz de derrotar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas.

O Brasil sofreu um golpe de estado em 2016, quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi derrubada para dar lugar ao usurpador Michel Temer, e o golpe teve continuidade em 2018, quando Lula foi impedido de disputar as eleições. Agora, o golpe tenta se manter no poder de forma mais explícita.

