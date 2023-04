'O governo tem que ir pro ataque', diz Altamiro Borges sobre CPMI dos atos golpistas

Jornalista acredita que o Palácio do Planalto precisa fortalecer estratégias no Legislativo e na comunicação edit

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - O jornalista Altamiro Borges acredita que o governo Lula errou ao não apostar na criação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os atos golpistas. Segundo ele, o governo temia que os bolsonaristas fizessem da Comissão "um picadeiro" para expor suas ideias e manter o conservadorismo que gravita em torno do ex-presidente.

Altamiro fez uma análise sobre a revelação das novas imagens e a reação do governo tema durante o programa Central do Brasil desta segunda-feira(24). Para ele, o governo errou na estratégia de evitar a criação da investigação no Congresso.

"O governo trabalhou com o cenário de paz, querendo evitar esse palanque para a extrema-direita. Eu acho que foi um erro, porque a extrema-direita não ia ficar paralisada. Ela tentou mudar o discurso. Ela tentou culpar as vítimas pelo golpe. Esse discurso pegou no esgoto digital, convenceu muita gente e pareceu que o governo estava fugindo de alguma coisa", concluiu.

>>> Governo está preparado para embate político sobre 8 de janeiro no Congresso, diz Padilha

Agora, após a revelação das novas imagens do circuito de segurança do Palácio do Planalto, Altamiro avalia que o governo deve partir para o ataque e se munir de uma boa estratégia no Legislativo e também na comunicação.

"Eu acho que o governo deve partir para o ataque. Tem que montar um belo time para enfrentar essa CPMI, com gente capacitada e que não vai ficar de cretinismo parlamentar, que vai pro ataque. Acho que o governo tem que montar uma estratégia de comunicação, para poder fazer uma contranarrativa às milícias bolsonaristas. O governo tem material para mostrar", afirmou o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.