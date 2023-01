O lugar de Bolsonaro é na cadeia, escreve Cristina Serra

A jornalista Cristina Serra adverte que se permanecer livre, Bolsonaro, o chefe da quadrilha, será o maior inimigo da democracia no Brasil edit

247 - "A minuta de decreto encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres é prova mais do que contundente de uma conspiração golpista. Alguém pensou, buscou fundamentação jurídica (inexistente), escreveu e entregou o decreto de golpe nas mãos de Torres. Quem é o autor da proposta de estupro da Constituição, sempre desejado por Bolsonaro? Quem a encomendou? Se Torres era ministro e não denunciou a conspiração, dela fazia parte", escreve a jornalista Cristina Serra.

A colunista da Folha de S.Paulo considera que Bolsonaro tem que ser preso. "Bolsonaro tem que voltar ao Brasil para ser devidamente processado. É perigoso tê-lo de volta? Seu retorno vai inflamar a turba demente? Risco maior é a percepção de impunidade, que corrói a crença nas instituições. Enquanto o chefe da quadrilha estiver livre, leve e solto continuará incentivando ódio, terror e golpe. Bolsonaro é o maior inimigo da democracia no Brasil. Como tal, seu lugar é no xadrez".



